Berlin (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat vor steigendem Druck auf die Arbeitnehmer in Deutschland hin zu längeren Arbeitszeiten gewarnt. Die Arbeitgeberverbände wollten unter dem Stichwort "Experimentierräume" im Wesentlichen die Ruhezeiten verkürzen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der dpa. Das Bundesarbeitsministerium will in sogenannten Experimentierräumen mit Betrieben und Sozialpartnern neue Arbeitsmodelle erproben. Dabei geht es unter anderem um mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit und weniger Präsenzzeit im Büro.