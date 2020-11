Tore garantiert?

29 Tore fielen bislang in Partien mit Hoffenheimer Beteiligung, deren 31 sogar, wenn Mainz im Einsatz war. Nur bei Bayern und Hertha klingelt es ligaweit häufiger. Zudem spielten weder 1899 noch die Nullfünfer in ihren acht Partien zu null.

Duell der Torjäger

Verlassen können sich beide Teams auf ihre Sturmführer: Sowohl Hoffenheims Andrej Kramaric als auch der Mainzer Jean-Philippe Mateta haben schon siebenmal getroffen. Während Kramaric erst am vergangenen Wochenende sein Comeback nach einer Covid-19-Erkrankung gab und gleich wieder jubeln durfte, wurde Mateta beim 3:1-Erfolg in Freiburg zum ersten Mainzer, dem in der Bundesliga ein lupenreiner Hattrick gelang.

Vorteil "Hoffe" – oder doch nicht?

In der vergangenen Runde gab es jeweils einen Auswärtssieg zwischen den Kraichgauern und den Rheinhessen. Insgesamt hat aber Mainz die Nase vorn: In 22 Ligaduellen siegte 05 neunmal bei sechs Remis und sieben Niederlagen. Mit 43:41 Toren hat Mainz ebenfalls knapp die Nase vorn. nb

So könnten sie beginnen

Mainz: Zentner - St. Juste, Hack, Niakhate, Brosinski - Latza, Barreiro - Öztunali, Boetius, Quaison - Mateta.

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, Geiger, Skov - Kramaric - Baumgartner, Dabbur.