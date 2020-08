Von Constanze Werry

Statt ins Ausland zu fahren, verbringen wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen als sonst ihren Urlaub innerhalb von Deutschland – einige bleiben ganz zu Hause. Damit trotzdem Urlaubsstimmung aufkommt, hier drei Rezepte, die nach Spanien, Italien und Österreich schmecken.

Tortilla Espanola

Das Rezept für das spanische Omelett mit Kartoffeln ist so einfach zubereitet wie lecker. Gebraucht werden für zwei Portionen: 6 Kartoffeln, 6 Eier, 2 Zwiebeln, Olivenöl, Salz und Pfeffer.

Zunächst die Kartoffeln schälen und in sehr feine Scheiben schneiden. In einem Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen bringen und in etwa fünf Minuten halb gar kochen. Zwiebeln schälen und würfeln oder in feine halbe Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln anbraten, dann die Kartoffeln dazugeben. Leicht salzen und pfeffern. In der Zwischenzeit Eier verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn die Zwiebeln und Kartoffeln Farbe angenommen haben, diese zu den Eiern in die Schüssel geben und alles miteinander vermischen. Danach das Ganze zurück in die Pfanne geben. Warten bis das Ei gestockt ist, dann die Tortilla wenden und fertig braten.

Pasta all’arrabiata ist ein Klassiker der italienischen Küche und leicht gemacht. Foto: Getty

Penne all’arrabbiata

Würzig geht es bei diesem italienischen Pasta-Klassiker zu. Für vier Portionen benötigt man 800 g geschälte Tomaten – frisch oder aus der Dose, 100 Gramm Pancetta (durchwachsener, geräucherter Speck), 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 2 Chilis, 400 Gramm Penne Rigate oder andere Nudeln nach Wahl, Olivenöl, geriebenen Pecorino, Oregano, Salz und Pfeffer.

Die Tomaten grob würfeln, Speck und Zwiebeln fein würfeln. Knoblauch fein hacken und Chilis in feine Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Speck, Zwiebeln, Chilis und Knoblauch andünsten. Dann die Tomaten dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und etwa zehn Minuten sanft köcheln lassen.

In der Zwischenzeit Nudeln entsprechend der Packungsanweisung bissfest garen. Schließlich abgießen und etwa 100 Milliliter des Nudelwassers auffangen. Nudeln, Nudelwasser und Oregano in die Pfanne geben und miteinander vermischen. Die fertige Pasta servieren und mit Pecorino bestreut servieren.

Eis-Palatschinken

Er passt gut, wenn es mal süß sein soll oder ist auch als Nachtisch hervorragend geeignet – und ganz einfach gemacht. Für drei bis vier Portionen braucht man 150 Gramm Mehl, 2 Eier, 250 Milliliter Milch, 1 Prise Salz, 1 Esslöffel geschmolzene Butter, sowie etwas Butter zum Ausbacken – und natürlich Eis. Besonders gut passt Vanilleeis, aber der persönliche Geschmack entscheidet.

Zunächst das Mehl mit Salz und der Milch glattrühren. Anschließend das Ganze eine halbe Stunde ruhen lassen. Das ist wichtig, damit der Palatschinken später seine typische Konsistenz erhält. Nach dem Ruhen die Eier und die geschmolzene, aber nicht zu heiße Butter unterarbeiten.

Etwas Butter in eine Pfanne geben und zwischen halber Hitze und voller Stärke erhitzen. Dann Teig in die Pfanne geben. Wenn der Teig auf der Oberfläche stockt, den Palatschinken wenden.

Die Palatschinken entweder mit Schokoladensoße beträufeln, einrollen, auf einen Teller legen und eine Eiskugel darauf drapieren, oder Eis im Palatschinken einwickeln und mit etwas Schokoladensoße garnieren. Schon ist der perfekte Eis-Palatschinken fertig!