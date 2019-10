Saarbrücken (dpa) - Vor dem Beginn des Deutschlandtags der Jungen Union hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Partei vor lähmender Selbstbeschäftigung und Personaldebatten gewarnt. «Wir haben in einigen Landesverbänden Urwahlen durchgeführt - nicht immer mit dem besten Ergebnis für den inneren Zusammenhalt», sagte sie dem «Tagesspiegel» zu der Debatte in der Partei über eine mögliche Urwahl des nächsten Kanzlerkandidaten. Mit einer Debatte über eine solche Urwahl startet die JU heute in ihren Deutschlandtag in Saarbrücken. Kramp-Karrenbauer ist innerhalb der Partei in die Kritik geraten.