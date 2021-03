Zuzenhausen. (rnz) Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag in der Meckesheimer Straße ereignete. Wie die Polizei berichtet, war der 54-jährige Fahrer eines Kleintransporters kurz nach 9 Uhr auf der Meckesheimer Straße in Richtung Hoffenheim unterwegs. Als er auf ein Firmengelände abbiegen wollte, übersah er dort den Peugeot einer 53-Jährigen und kollidierte mit dem Kleinwagen. Durch den Zusammenstoß wurden die 53-Jährige und ihr 20-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden.

Der Unfall ist bereits der Dritte in der vergangenen Woche. Zuvor hatte es am Montag, ebenfalls in der Meckesheimer Straße, einen Unfall gegeben, an dem ein Schülertransporter beteiligt war. Dort wurde ein Mann leicht verletzt.

Am Dienstag hatte es dann an der Kreuzung Allmendenweg und Leiergasse gekracht – diesmal waren nur Blechschäden zu beklagen.