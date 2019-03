UMZUGSPLAKETTEN

(mabi) 3000 Umzugsplaketten zu je 2 Euro werden verkauft. Es gibt sie bereits jetzt bei allen Uniformierten der KG Kuckuck sowie in verschiedenen Geschäften. Während des Fastnachtsumzugs in Eberbach bietet sie der MGV Liederkranz an. Die Einnahmen sind sehr wichtig, da sich die Umzugskosten auf rund 10.000 Euro belaufen.