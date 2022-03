Im hessischen Staatswald sollen in diesem Jahr 5,5 Millionen Bäume auf geschädigten Flächen angepflanzt werden, auch mit Hilfe von Freiwilligen. In fast allen Forstämtern seien rund um den Internationalen Tag des Waldes am 21. März Mitmach-Pflanzaktionen geplant, teilte der Landesbetrieb Hessen Forst in Kassel mit, der sich um landeseigene sowie kommunale Waldgebiete kümmert. Die Bäumchen reichen, um etwa 1500 Hektar aufzuforsten, wie Sprecherin Michelle Sundermann erläuterte.