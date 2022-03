Der Klimawandel wirkt sich auf die Verfügbarkeit und die Qualität des Grundwassers aus. Die Grundwasserneubildung in Rheinland-Pfalz sei in den vergangenen 18 Jahren im Vergleich zum langjährigen Mittelwert um etwa ein Viertel zurückgegangen, sagte Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) am Dienstag in Mainz auf dem Mess- und Untersuchungsschiff des Landes, der "MS Burgund". Diese Tendenz habe sich in den vergangenen Jahren noch beschleunigt. Der Rückgang könne langfristig auch die Qualität des Grundwassers beeinflussen.