Hannover (dpa) - Die Grünen rücken mit der Wahl von Robert Habeck und Annalena Baerbock an die Parteispitze weiter in die politische Mitte. Die Partei wird nun zum ersten Mal seit der Jahrtausendwende wieder von zwei Realpolitikern geführt. Die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Baerbock setzte sich auf dem Parteitag in Hannover gegen die Parteilinke Anja Piel durch. Die 37-Jährige kam auf 64,5 Prozent der Stimmen. Der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck, der ohne Gegenkandidat angetreten war, erzielte 81,3 Prozent.