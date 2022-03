Die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko (50) wird angesichts des Kriegs in der Ukraine auch nicht bei den Osterfestspielen Baden-Baden 2022 singen. Das Festspielhaus teilte am Freitag mit, wegen der Entwicklungen rund um ihre Person sei ein Auftritt im Rahmen der Osterfestspiele nicht möglich. Den Verzicht in diesem Jahr hätten Künstlerin und Festspielhaus einvernehmlich vereinbart. "Eine zukünftige Zusammenarbeit schließen aber beide Seiten nicht aus." Wer schon Karten für das mit den Berliner Philharmonikern geplante Konzert am 13. April hat, werde individuell angeschrieben und über alternative Möglichkeiten informiert.