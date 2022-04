Baden-Württembergs Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) denkt über eine Ausgleichszahlung für private Vermieter nach, die Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine bereitstellen. "Mir schwebt vor, dass wir diesen Menschen einen kleinen Ausgleich für die Differenz zahlen zwischen dem, was eine ukrainische Familie an Miete zahlen kann, und dem, was normalerweise verlangt werden kann", sagte Razavi der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Freitag). "Wir werden das nicht komplett ausgleichen können. Aber einen kleinen Ausgleich sollten wir schaffen."