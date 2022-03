Die Präsidentin der Deutsch-Ukrainischen Akademischen Gesellschaft, Olga Garaschuk, hält den vorläufigen Stopp der Beziehungen von deutschen Hochschulen zu russischen Partner-Unis für richtig. "Mich wundert es nicht, dass sich so wenige Akademiker, die in Russland leben, beschweren - denn die leben in keiner freien Welt", sagte die Tübinger Physiologin der "Schwäbischen Zeitung" (Dienstag). "Aber mich wundern die Exil-Russen, die wissenschaftlich in der ganzen Welt zu Hause sind, die größtenteils in Demokratien leben. Sie sind zu still." Wer sich jetzt nicht von Putin distanziere, werde "automatisch zu einem Unterstützer".