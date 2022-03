Turn-Bundestrainer Valeri Belenki plagen vor dem DTB-Pokal in Stuttgart an diesem Wochenende Personalsorgen. Für den ohnehin schon nachnominierten Tom Schultze rückt in Milan Hosseine (Böckingen) ein Nachwuchsturner aus Baden-Württemberg nach. Carlo Hörr (Schmiden), Dario Sissakis (Berlin) und Glenn Trebing (Hannover) komplettieren das deutsche Team. "Wenn alles normal läuft, werden wir versuchen unter die ersten Sechs reinzurutschen", sagte Belenki, der ohne die beiden verletzten Leistungsträger Lukas Dauser und Marcel Nguyen (beide Unterhaching) auskommen muss, am Donnerstag. Auch bei den Frauen fehlen Top-Turnerinnen wie die Stuttgarterinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui oder Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz).