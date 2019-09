> Der Schreibgerätehersteller Lamy wurde 1930 von C. Josef Lamy unter dem Namen "Orthos" gegründet. Der ehemalige Exportmanager eines Mitbewerbers aus den USA ließ in Handschuhsheim Schreibgeräte unter den Markennamen "Orthos" und "Artus" produzieren. Seit 1940 trägt das Unternehmen den Namen seines Gründers, seit 1952 tragen ihn auch die Schreibgeräte. 1962 trat Lamys Sohn Manfred in die Firma ein. Der Anhänger der Bauhaus-Philosophie führte das Familienunternehmen bis November 2006. Er legte den Schwerpunkt auf das Design der Produkte. Die Schreibgeräte werden seither von namhaften Designern entworfen. Fast alle wurden mit Preisen ausgezeichnet. Den Grundstein für die klare, unverwechselbare Formensprache legte 1966 der Industriedesigner Gerd A. Müller, der auch Braun-Rasierer entwarf. Er entwickelte den "Lamy 2000", der heute noch im Programm ist. (tt)