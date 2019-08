Hannover (dpa) - Mit dem Slogan «Trittbrettfahrerinnen gesucht» wirbt Hannover um Frauen für die Müllabfuhr. «Als Heldin in Orange arbeitest du mit tollen Kollegen und sorgst für saubere Straßen», verspricht der kommunale Abfallentsorger aha. Bei einem Job-Speeddating heute könnten Interessierte ungezwungen mit zukünftigen Kollegen sowie Vorgesetzten ins Gespräch kommen. Für den Job müsse man eine gewisse Fitness mitbringen sowie gern an der frischen Luft sein, heißt es. Die Müllabfuhr ist in vielen Städten noch eine reine Männerdomäne.