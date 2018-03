Stille Nacht, Heilige Nacht / alles schläft, einsam wacht." Als Joseph Mohr, Dorfschullehrer und Hilfspfarrer von Mariapfarr im Lungau, sich im Winter 1816/17 hinsetzte und diese Zeilen niederschrieb, war es mehr als nur still. Es war eine Grabesruhe. Schon Anfang Dezember lag der Schnee meterhoch, die Temperatur sank auf minus 20° Celsius. "Niemand erinnert sich so ungeheurer und verderblicher Schneemassen und Lavinen", schrieb der "Bote für Tyrol". Der extrem kalte Sommer 1816, in dem weder Getreide noch Kartoffeln wuchsen, ging in einen eiskalten Winter über. Die Postschlitten kamen nicht mehr über die Pässe, die Menschen in den Tälern lebten "in der Ungewissheit, wie es auf der anderen lieben Gottes Welt zugeht".

Als Vikar Mohr sein Gedicht schrieb, war es aussichtslos, den Weihnachtssegen in der gesamten Pfarrei zu verbreiten: Es war lebensgefährlich, sich in die langen Täler hinein zu begeben. "Achtzehnhundert-und-erfroren" wurde der Winter später genannt: Einige Zeilen aus dem berühmtesten aller Weihnachtslieder, das im Original sechs Strophen hat, machen die extreme Not der Menschen deutlich: "Christe der Retter ist nah" war eine verzweifelte Hoffnung. Es ging ums blanke Überleben.

Dabei handelte es sich um keine lokale Wetterkapriole und auch nicht um die Folgen der napoleonischen Kriege: Ganz Europa, Teile Amerikas und Asiens hatten unter dem feuchtkalten Sommer gelitten, die Ernten konnten fast überall nicht eingebracht werden. Ausgelöst wurde diese Klimakatastrophe durch den Ausbruch eines Vulkans im fernen Indonesien: 1815 war Tambora auf Sumbawa explodiert und veränderte durch seine Eruption das gesamte Weltklima. Dem "Jahr ohne Sommer" 1816 folgten der schreckliche Winter und das Hungerjahr 1817. Wolfgang Behringers Buch (C.H.Beck, 2013) macht das Ausmaß dieser globalen Naturkatastrophe deutlich.

Die extremen Wetterbedingungen schlugen sich in vielen Kulturzeugnissen nieder: In Bildern mit seltsamen Himmels- und Lichtphänomenen bei William Turner und Caspar David Friedrich etwa oder in den Gruselgeschichten einer vom schlechten Wetter gelangweilten Gesellschaft um Lord Byron am Genfer See (hier entstehen "Frankenstein" und "Dracula"). Im "Wanderer" von Franz Schubert (Erstfassung von 1816) heißt es: "Die Sonne dünkt mich hier so kalt ..."

Unter widrigsten Umständen entstanden also in völlig eingeschneiter Einsamkeit und bitterer Not die Strophen von der "Stillen Nacht", zu denen der Organist Franz Xaver Gruber zwei Jahre später Melodie und Harmonie erfand: Da die Orgel der Pfarrkirche nicht funktionierte, schrieb er es für Singstimme mit Gitarrenbegleitung. So wurde das berühmteste Weihnachtslied, das in über 300 Sprachen übersetzt wurde, am Heiligabend 1818 in Oberndorf bei Salzburg uraufgeführt. Zahlreiche Komponisten und Filmemacher - selbst Quentin Tarantino - verwendeten es, und unzählige Interpreten sangen es: Bing Crosby verkaufte seine Aufnahme von 1935 über 10 Millionen Mal. Die Unesco nahm das Lied schließlich 2011 in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Österreich auf.