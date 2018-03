Es ist das von vielen Fans lang ersehnte Comeback: Guns n’ Roses, die Kultband aus den 90ern wieder auf der Bühne erleben zu können. In dieser Woche war es bei zwei Deutschlandkonzerten soweit. Grund genug, auf die Anfänge der Formation zurückzublicken.

Und am Anfang, da waren der Spaß und die Liebe. Axl Rose lungerte zusammen mit Gitarrist Slash und Izzy Stradlin im Studio herum. Das muss um 1987 gewesen sein. Die Band werkelte gerade an ihrem Album „Appetite For Destruction“, das am 21. Juli 1987 – also fast genau vor 30 Jahren – veröffentlicht wurde. Slash spielte ein kleines Gitarrenriff, eigentlich nur als Fingerübung. Aber Izzy stieg mit der Rhythmusgitarre ein, schrammelte die Akkorde dazu. Und Axl war sofort Feuer und Flamme.

Der Musiker, man muss sagen Poet, hatte ein unfertiges Gedicht in der Tasche: Über einen Mann, der vernarrt ist in seine Muse. So wie es Axl ging. Er war verknallt in Erin Everly, der er „Sweet Child O’Mine“ schrieb. Die beiden hatten sich bei einem Guns n’ Roses-Konzert kennengelernt, und Axl verliebte sich Hals über Kopf in das junge Model. Jetzt wurde aus dem Gedicht ein Song – innerhalb einer halben Stunde. Und das sollte sich noch als Glücksgriff erweisen.

Denn als es veröffentlicht war, dümpelte das GnR-Album so vor sich hin. Die erste Single „Welcome To The Jungle“ wurde zwar auf MTV gespielt, aber nur im Nachtprogramm. Erst die Ballade an das süße Mädchen mit den himmelblauen Augen („she’s got eyes of the bluest skies“) wurde von der Musikstation rauf und runter gespielt. Erst 50 Wochen nach Veröffentlichung des Albums hatte die Band ihren Hit. Kurios: Obwohl vielleicht „Paradise City“ oder das Dylan-Cover „Knocking On Heavens Door“ als Guns n’ Roses-Songs präsenter sind, bleibt „Sweet Child“ der bis heute der einzige Nr.1-Hit der Band.

Und auch wenn „Sweet Child“ ein überaus positives Liebeslied ist, so richtig harmonisch verlief die echte Liebesgeschichte zwischen Axl und Erin nicht. Es gab Gerüchte, er würde sie regelmäßig schlagen. Erin entschuldigte sein Verhalten mit Axls schwerer Kindheit: Er wuchs bei Mutter und Großmutter auf, die beide einen Hass auf Männer hatten. So entwickelte der junge William, wie Axl eigentlich heißt, Probleme im Umgang mit Frauen.

1990 heirateten Axl und Erin. Angeblich soll er ihr ein Ultimatum gestellt haben: „Heirate mich oder ich erschieße mich!“ Die Pistole in seinem Auto war vermutlich Anreiz genug, direkt nach Las Vegas zu fahren, wo ihr Axl „ein gemeinsames Leben ohne Gewalt“ versprach. Doch schon bald fiel der Musiker in seine alten Gewohnheiten zurück, Erin erlitt eine Fehlgeburt und zog den Schlussstrich. 1991 wurde die Ehe annulliert.

Der Song ist geblieben. Auch wenn die australische Band „Australian Crawl“ geklagt hat, Teile seien von ihrem Song „Unpublished Critics“ geklaut. Und Slashs Scherz im Studio zählt heute zu den Gitarrenriffs mit enormem Wiedererkennungswert.