Anreise: Der Flug von Frankfurt nach Toulouse dauert ca. zwei Stunden, die Zugfahrt nach Toulouse-Matabiau neun Stunden (mit Umstieg in Paris).

Unterkunft: Das Hotel Mercure Saint-Georges, Rue Saint Jérome 1, hat schöne Zimmer ab 90 Euro und ist zentral in der Altstadt gelegen.

Essen & Trinken: Gutes Cassoulet – das "Nationalgericht" von Okzitanien – gibt es im urgemütlichen Le Genty Magre, Rue Genty-Magre 3 (www.legentymagre.com). Leckere Tapas findet man im Monsieur Georges, Place Saint-Georges 20 (www.monsieurgeorges.fr).

Ausflugstipps: Wer auf Lebensmittelmärkte steht, sollte sich die Markthallen ansehen – hier bieten lokale Händler Käse, Fleisch, Fisch, Wein und Gebäck in allen Formen und Variationen an. Einen Überblick über das Angebot bietet die Foot-Tour "Taste of Toulouse" (www.tasteoftoulouse.com).

Dass Toulouse nicht nur eine Luftfahrt-, sondern auch eine Raumfahrtstadt ist, zeigt die Cité de l’espace in der Avenue Jean Gonod vor den Toren der Stadt (www.cite-espace.com). Der Themenpark zu Weltraum und Raumfahrt bietet viele interaktive Elemente für Kinder und zahlreiche Ausstellungsstücke, darunter eine sowjetische Sojus-Kapsel.