Francis Ford Coppola verfilmte Tuckers Leben 1988. Die Titelrolle spielte Jeff Bridges. Und auch wenn die Geschichte von Ehrgeiz und Elend, von guten Absichten und bösen Intrigen, wie geschaffen schien für ein saftiges Hollywood-Epos, zündete das Kinostück nicht. 40 Jahre nach Tuckers Scheitern wurde auch "Tucker - Ein Mann und sein Traum" (Orig.: "Tucker: The Man and His Dream") ein Flop.

In Stephen Kings Buch "In einer kleinen Stadt" besitzt der Bösewicht Leland Gaunt einen Tucker Talisman (Bj. 1953), von dem er behauptet, es wären nur zwei Stück je gebaut worden.

In "Sin City 2: A Dame To Kill For" von Robert Rodriguez (Regie) und mit Bruce Willis und Jessica Alba spielt ein Tucker eine tragende Rolle. lex/Fotos: dpa