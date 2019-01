Die Thüringer behaupteten sich bei Dauerregen in Winterberg in einem spannenden Rennen mit 0,078 Sekunden Vorsprung erneut vor ihren Dauerrivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt und krönten damit ihre bislang starke Saison. Zu ihrer zweiten Bronzemedaille in zwei Tagen fuhren die Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller (+0,178 Sekunden).

Eggert/Benecken, die nach dem ersten Durchgang noch mit 0,039 Sekunden hinter ihren Rivalen lagen, eroberten mit Bestzeit im zweiten Lauf die Führung zurück und konnten damit ihren Titel verteidigen, den sie vor zwei Jahren in Igls erstmals gewonnen hatten. Mit fünf Weltcup-Siegen in diesem Winter führen die in Suhl geborenen Doppelsitzer außerdem den Gesamtweltcup an.

Die Winterberger Robin Geueke/David Gamm brachten sich durch einen Fahrfehler im ersten Durchgang bereits früh um ihre Chance auf eine vordere Platzierung.