Anreise: Erfurt, Jena, Weimar sind gut mit der Bahn erreichbar, per Regionalzug oder Bus von dort auch Rudolstadt und Saalfeld. Um viel zu sehen, empfiehlt sich eine Autofahrt – oder, mit mehr Zeit, eine kombinierte Wandertour mit Fahrrad und zu Fuß.

Übernachten & Essen: Flair-Hotel "Wald-frieden" in Schwarzatal, EZ/DZ ab 51/82 Euro, geräucherte Forelle mit Meerrettich 9,50 Euro (hotel-waldfrieden.com). Gasthaus & Pension "Zum Roten Hirsch im Grünen Wald" in Saalfeld, EZ/DZ ÜF ab 45/55 Euro, Hirschbraten mit Thüringer Klößen 15,50 Euro (www.hoheneiche.de). Waldhotel "Mellestollen" in Saalfeld, EZ/DZ ab 70/95 Euro, HP 25 Euro, Hund/Tag 10 Euro, Thüringer Weidelamm 17 Euro (www.mellestollen.de).

Manufakturen: "Aelteste Volkstedter Porzellanmanufaktur" in Rudolstadt (www.die-porzellanmanufakturen.de): Werksführungen und Werksverkauf, Porzellanmalen und Porzellanrosenformen; "Porzellanmanufaktur Reichenbach" (www. porzellanmanufaktur. net): Ausstellung und Werksverkauf, Führungen auf Anfrage. "Wagner & Apel" in Gräfenthal (www.wagner-apel.de): Ausstellung, Werksverkauf und Café.

Museen: "Porzellanwelten Leuchtenburg" in Seitenroda, Eintritt 12 Euro (www.leuchtenburg.de). "Thüringer Landesmuseum Heidecksburg" in Rudolstadt, Eintritt 8 Euro, Kombiticket mit Schillerhaus/Bauernhofmuseum 11 Euro (www.heidecksburg.de).

Allgemeine Auskünfte: www.thueringen-entdecken.de, www.saaleland.de, www.thueringerporzellanstrasse.de