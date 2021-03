Thrombose

Eine Thrombose ist eine Gefäßerkrankung, bei der sich ein Blutgerinnsel in einer Ader bildet. Meist sind dabei die Beinvenen betroffenen. Der Begriff stammt vom altgriechischen Thrombus für "Klumpen" oder "Pfropf" ab.

Die Blutgerinnung ist eigentlich ein nützlicher Vorgang: Bei einer Schnittwunde etwa bilden Blutzellen und Gerinnungsstoffe eine Schutzschicht und verhindern ein Verbluten. Bei einer Thrombose findet aber eine überflüssige Gerinnung statt. Sie sorgt dafür, dass Blutgefäße ganz oder teilweise verstopft werden. Die Gefahr einer Thrombose steigt durch Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht. Zu den Symptomen zählen Schwellungen, Rötungen der Haut, Schmerzen, Spannungen und eine Überwärmung.

Steckt das Gerinnsel in einer Schlagader (Arterie), kann das zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Die verbreiteteren Thrombosen in den Beinvenen können zur Folge haben, dass Teile des Thrombus abgerissen und in die Lunge gespült werden. Dort führen sie im schlimmsten Fall zum Herzversagen.