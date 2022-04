Worms (dpa) - Rykova (36) spielte in den Ensembles vom Residenztheater München, Burgtheater Wien und der Salzburger Festspiele und auch etwa in Filmen wie "Schlussmacher" und "Tatort". Haller (35) war unter anderem in den Theatern Basel, Trier, Bremen und Bochum zu sehen.

Für "hildensaga" unter der Regie von Roger Vontobel planen die Nibelungen-Festspiele eine spektakuläre Wasserwelt als Bühnenbild und hoffen auf deutlich weniger Corona-Beschränkungen. Die Veranstalter planen eine vollbesetzte Tribüne mit rund 1400 Sitzplätzen pro Abend.

Das Nibelungenlied, eine mittelalterliche Geschichte über Treue und Verrat, gehört zu den Lieblingssagen der Deutschen. Die Festspiele in Worms erzählen seit 2002 das Heldenepos um Drachentöter Siegfried und Hunnenkönig Etzel in immer neuen Variationen. Der Ort der Spiele unter der Intendanz von Nico Hofmann ist historischer Grund: Eine Schlüsselszene, der Streit der Königinnen, spielt am Kaiserdom.