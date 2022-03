Einreise: Personen älter als sechs Jahre müssen unter anderem einen negativen PCR-Test vorweisen, der bei Abflug nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Wer nach Thailand einreist, nimmt am Test&Go-Programm teil und muss am ersten Tag des Aufenthalts einen weiteren PCR-Test machen und die Nacht in einem im Voraus gebuchten Hotel verbringen. Am 5. Tag müssen Reisende selbst einen Antigen-Schnelltest machen und den Behörden das Ergebnis via App ("MorChana") übermitteln. Details rund um die Einreise erläutert das Auswärtige Amt auf seiner Website.

Urlauber benötigen zudem einen sogenannten "Thailand Pass", den sie vor Reiseantritt im Internet beantragen können. Informationen gibt es unter anderem bei der thailändischen Botschaft in Berlin.

Infos zu Patpong Museum: Adresse: 5 Patpong Soi 2, Bang Rak, Bangkok 10500; Tel.: +66 91 887 6829; E-Mail: <info@patpongmuseum.com>; Öffnungszeiten: täglich (außer Mittwoch) 12.00 - 21.00 Uhr; Eintrittspreis: 350 Thai Baht (knapp 10 Euro)