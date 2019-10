Tests bringen Gewissheit

Ob allergische Symptome tatsächlich auf Milben zurückzuführen sind, finden Ärzte mithilfe von Tests heraus. Patienten sollten sich von ihrem Hausarzt zu einem Allergologen überweisen lassen. "Bei dem sogenannten Prick-Test werden Lösungen auf die Haut getröpfelt und anschließend die Haut leicht angepikst", erläutert Stephan Meller, leitender Oberarzt in der Klinik für Dermatologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Kommt es zu Rötungen oder Quaddeln an den betreffenden Hautstellen, liegt sehr wahrscheinlich eine Hausstaubmilben-Allergie vor.

Neben dem Prick-Test gibt es auch spezielle Blutuntersuchungen sowie den nasalen Provokationstest. Bei Letzterem sprüht der Arzt ein Hausstaubmilben-Extrakt auf die Nasenschleimhaut. Kommt es danach zum Niesen, läuft die Nase oder ändert sich der Luftströmungswiderstand in der Nase, ist eine Allergie ebenfalls sehr wahrscheinlich. Oft stellt sich bei Tests heraus, dass Patienten nicht nur auf Hausstaubmilben, sondern zusätzlich auf Schimmelpilzsporen allergisch reagieren.