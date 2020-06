In der Woche zuvor wird im USTA Billie Jean King National Tennis Center (NTC) in Flushing Meadows bereits das kombinierte Damen- und Herren-Turnier von Cincinnati ausgetragen, quasi als Probelauf für die US Open. Am Dienstag hatte bereits die Politik in New York Grünes Licht für die Austragung gegeben.

"Diese beiden Events sind die größten Tennis-Blockbuster im Sommer in den USA, und wir sind begeistert für die Spieler, unsere Fans und all unsere Partner, dass wir die Rückkehr zum Tennis vollziehen können", sagte der Exekutiv-Direktor des amerikanischen Tennis-Verbands, Mike Dowse.

Die US Open werden mit einem 128 Spieler umfassenden Teilnehmerfeld bei den Herren und Damen ausgetragen. Eine Qualifikation wird es in diesem Jahr nicht geben. Spielerinnen und Spieler, die daher aufgrund ihrer Ranglisten-Position nicht an den US Open teilnehmen können, sollen eine finanzielle Entschädigung bekommen. Alle Profis werden in zwei Spielerhotels untergebracht und dort direkt noch ihrer Ankunft auf Corona getestet.