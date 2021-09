Wie es dazu kam, dass Thomas Kundt Karriere als Tatortreiniger machte, erzählt er zusammen mit Podcaster und Autor Tarkan Bagci in seinem gerade erschienenen Buch "Nach dem Tod komm ich". Hier berichtet er von Tatorten, an denen er noch Körperteile vorfand und Schicksalen, die er nie wieder vergessen wird: eine tragikomische Geschichte über den Tod, das Leben und vor allem über das Menschsein. Derzeit sind die beiden Autoren auf gemeinsamer Lesereise unterwegs durch Deutschland. Unter anderem werden sie zusammen am 22. Oktober ab 20 Uhr in der Union Halle in Frankfurt am Main auftreten. (dasch)