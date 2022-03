Die Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifkonflikt der Postbank zu Warnstreiks auf - davon ist auch der Südwesten betroffen. Am Freitag sollen sich die Beschäftigten der Filialen, der Callcenter sowie der Standorte daran beteiligen, wie Verdi am Donnerstag mitteilte. In den Filialen und Callcentern soll der Warnstreik auch am Samstag weitergehen. Am kommenden Dienstag findet die dritte Runde der Tarifgespräche statt.