Stimmen zum Spiel

Jochen Kientz, Sportlicher Leiter SV Waldhof: "Wir haben viele Chancen liegen gelassen, sind nun aber glücklich, dass wir den badischen Pokal gewinnen konnten und jetzt im DFB-Pokal dabei sind. Einen Wunschgegner habe ich nicht (lacht). Schön wäre es, wenn wir mal wieder vor Zuschauern spielen dürften, das würde mich für unsere Fans sehr freuen."

Marcel Seegert, Kapitän des SV Waldhof: "Für uns ist das ein sehr schöner Abschluss. Vom Kopf her ist es gar nicht so leicht, sich nach der Saison nochmals voll zu fokussieren. Letztlich haben wir es geschafft und wir stehen im DFB-Pokal. Das ist das Entscheidende."

Patrick Glöckner, Trainer SV Waldhof: "In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Hochkaräter liegen gelassen. Und man sieht einfach immer wieder, was passieren kann, wenn man vorne seine Dinger nicht macht. Dann wird man hinten bestraft. Ich bin froh, dass die Saison jetzt rum ist und wir durchschnaufen können. Am Abend werden wir mit den Jungs noch ein wenig feiern, das Champions-League-Finale schauen und grillen."

Matthias Born, Trainer FC Astoria Walldorf: "Glückwunsch nach Mannheim. Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir verloren haben. Gegen so einen Gegner hätte alles für uns passen müssen und das hat es nicht. Mit zehn Mann wird es dann noch schwerer. Aber wir haben das Beste daraus gemacht."

Roman Hauk, Innenverteidiger FC Astoria Walldorf: "Ich kann da cleverer hingehen, aber die Begründung des Schiedsrichters passt nicht. Er sagt, er muss mich runterstellen, weil ich Christiansen im Gesicht treffe. Da habe ich ihn aber sicher nicht getroffen und er lässt sich extrem theatralisch fallen. Da hätte der Schiri mehr Fingerspitzengefühl zeigen müssen. 50 Minuten in Unterzahl waren natürlich sehr schwierig für die Jungs."