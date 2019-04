Der Waldhof-Trainer im Kurz-Interview

Bernhard Trares, darf die Mannschaft heute feiern?

Natürlich. Das war heute ein Derbysieg mit einer unglaublichen Leistung. Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler. Das hervorragende Ergebnis der Saison zeigt die Arbeit von uns allen.

Ihr Vertrag läuft am Saisonende aus. Wann werden Sie verlängern?

Wir werden das Thema in den nächsten Tagen angehen. Ich will unbedingt bleiben und bin stolz, hier Trainer zu sein. Wir sind ja auch schon gemeinsam bei der Planung der Mannschaft für die nächste Saison. Klar ist, bei einem Scheitern wäre ich nicht ein weiteres Jahr in der Regionalliga geblieben. Da hätte die Mannschaft vielleicht einen frischen Kopf gebraucht. Es gab für mich nur eine Ausrichtung vor diesem Jahr und die hieß Meisterschaft.

Wie sind Ihre personellen Vorstellungen für die neue Spielzeit?

Wir wollen nicht so viel in Quantität investieren, Qualität geht vor. Heute hätte ich von der Startelf - abgesehen von Verletzungen - keinen Spieler unbedingt auswechseln müssen, im Kader wird sich größenmäßig und auch vom Gesicht her nicht so viel ändern. rodi