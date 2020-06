Stimmen zum Spiel

Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Das war grandios. Eine Werbung für unseren Verein. Wir blicken auf eine gute, weitgehend sorgenfreie Saison zurück. Man darf nicht vergessen, dass wir mit Philipp Förster einen starken Spieler an den VfB Stuttgart abgegeben haben."

Uwe Koschinat, SVS-Trainer "Wir haben eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Wenn ich am Freitag in der Skala von eins bis zehn von einer Fünf gesprochen habe, so würde ich jetzt die Saison mit einer Note zwischen sechs und sieben bewerten."

Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Wir wollten unbedingt Wiedergutmachung für die Niederlagen in Stuttgart und gegen Dresden leisten. Das ist eindrucksvoll gelungen. Zu meinem Ex-Verein kann ich nicht viel sagen. Meine Gedanken drehen sich um den SV Sandhausen."

Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: "Wir wussten, dass Fußball-Deutschland auf uns schaut. Es war bewundernswert, wie unsere Spieler in die Zweikämpfe gingen. Keiner hat an den bevorstehenden Urlaub gedacht Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein." wob