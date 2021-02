Stimmen zum Spiel

> Rüdiger Rehm, Wehens Trainer: "Wenn du in der 89. Minute zuschlägst, ist das ein Lucky Punch. Der späte Treffer zeigt, dass wir immer dran glauben und immer da sind. Wir freuen uns über den Sieg bei einem sehr starken Gegner und sind froh, dass wir unsere Serie fortsetzen konnten."

> Patrick Glöckner, SVW-Trainer: "Es war so, wie wir es erwartet haben. Da kommt eine ambitionierte Mannschaft an, wo du alles abrufen musst. Wir sind aufopferungsvoll in die Zweikämpfe, haben viel Laufleistung erbracht und hatten auch eine gute Ballsicherheit. Im letzten Moment hatten wir nicht die Zielstrebigkeit. Ansonsten haben wir gesehen, was wir sehen wollten. Eine Mannschaft, die sich in alle Bälle geworfen hat. Bis auf das Ergebnis bin ich absolut zufrieden."

> Max Christiansen, SVW-Mittelfeldspieler: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, haben es aber verpasst das Tor zu schießen. Eigentlich hätten wir es schießen müssen. Es wäre verdient gewesen. Ein Gegentor so kurz vor Schluss tut natürlich richtig weh. Wir müssen es jetzt schnell abhaken und am nächsten Wochenende drei Punkte holen."

> Dennis Jastrzembski, SVW-Außenstürmer: "Wir haben hart gekämpft. Mit mir bin ich zufrieden, es geht aber auf jeden Fall besser. Ich habe hier schon eine emotionale Bindung gefunden, freue mich hier zu sein und will vielleicht noch unter die Top drei kommen."

> Timo Königsmann, SVW-Torhüter: "Heute haben wir ein anderes Gesicht gezeigt als zuletzt im Derby. Wir waren präsent in den Zweikämpfen, im Gegenpressing und auch unsere Körpersprache war eine andere. Ein Sieg war sicher möglich für uns. Dass wir dann kurz vor Schluss noch hinten einen bekommen haben, tut uns natürlich doppelt weh." dh/Foto: vaf