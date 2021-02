Stimmen zum Spiel

> Patrick Glöckner, SVW-Trainer: "Es war ein Spiel mit viel Engagement, aber mit wenigen zwingenden Torchancen. Am Ende kann es auch 0:0 ausgehen. In den ersten 25 Minuten sah es im Ballbesitz ordentlich bei uns aus, aber das ist nicht das, um was es geht. Wir haben heute keine Chance raus gespielt, an die ich mich erinnern könnte."

> Jens Härtel, Hansa-Trainer: "Nach 20 Minuten haben wir das Spiel besser in den Griff bekommen. Ihre langen Bälle haben wir gegen relativ kleine Spitzen ordentlich verteidigt. Das Tor aus einem Einwurf hat uns natürlich geholfen. Danach wurde es ein anderes Spiel. Waldhof musste kommen und wir konnten es verteidigen."

> Jan-Hendrik Marx, SVW-Verteidiger: "Ich freue mich natürlich, dass ich endlich wieder schmerzfrei auf dem Platz stehe. Ich wollte der Mannschaft helfen, aber heute ist es uns leider nicht geglückt."