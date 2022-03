Stimmen zum Spiel

> Albert Kuppe, Flügelspieler der Academcis: "Wir haben den Anfang verschlafen. Danach war es bei 20 Punkten Rückstand einfach schon zu spät. Ich habe am Ende Minuten bekommen und versucht, zu zeigen, was ich kann. Aber das bringt jetzt natürlich auch nichts. Wir haben verloren. Ich hätte lieber das Spiel gewonnen und nicht gespielt. Es bringt jetzt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Wir müssen gegen Frankfurt vor allem in der Verteidigung aggressiver agieren – so wie beim Sieg in Göttingen."

> Leon Friederici, Academics-Aufbauspieler: "Unser größtes Problem war, dass wir die Intensität von Hamburg am Anfang nicht gematcht haben. Sie haben uns mit ihrer aggressiven Defense gebrochen und einige schwere Dreier getroffen. Danach war es ein Dominoeffekt. Zum Glück bleibt uns wenig Zeit, um nachzudenken. Wir müssen gegen Frankfurt von Anfang an wach sein. Die wissen, um was es geht – wir auch. Wir müssen am Dienstag gewinnen und wir werden gewinnen." jüb