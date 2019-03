Stimmen

Branislav Ignjatovic, Trainer der Academics: "Das war ein verdienter Sieg in einem Spiel zweier Mannschaften, die sich mittlerweile sehr gut kennen. Es gibt keine großen Geheimnisse mehr. Wir haben es zu Beginn der zweiten Halbzeit verpasst, davonzuziehen. Wir lagen acht Punkte vorne und hatten einige freie Würfe, die wir nicht getroffen haben."

Christian Held, Trainer der Gladiators Trier: "Wir haben heute bei einem absoluten Topteam der Liga gewonnen. Heidelberg gehört unter die besten drei Mannschaften und wir mussten alles reinwerfen, um hier eine Chance zu haben. Ich bin glücklich, dass uns das gelungen ist. Sicher hatten wir auch das nötige Glück, weil wir die Big Plays in der zweiten Halbzeit gemacht haben."

Philipp Heyden, Center der Academics: "Es gibt solche Tage, an denen der Gegner gefühlt alles trifft. So ist Basketball eben. Wir hatten trotzdem bis zum Ende die Chance, zu gewinnen, weil wir immer weiterhin gekämpft haben. Wenn wir ein paar Fehler weniger gemacht hätten, wäre ein Sieg möglich gewesen, obwohl die Trierer so viele Dreier getroffen haben." miwi