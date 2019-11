> Marc Nagel, Trainer der SG Nußloch und Spieler der Handball Allstars: „Ich bin nicht hingefallen und habe ein, zwei Bälle aufs Tor gebracht (lacht). Außerdem bin ich froh, dass sich niemand verletzt hat, das rundet so eine Veranstaltung immer ab. Ein paar Tipps konnte ich meinen Kollegen geben, vor allem die Torhüter haben gezielt danach gefragt.“

> Uwe Gensheimer, Kapitän der Nationalmannschaft (Foto: dpa): „Es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Mit Oliver Köhrmann, Christian Schwarzer und Holger Löhr habe ich selbst noch zusammengespielt. Viel wichtiger ist aber der gute Zweck, um den es heute ging und dabei hat unsere große Handball-Familie mal wieder gezeigt, wie stark sie dafür zusammenhält.“

> Pinar Touba, Gründerin von Herzschlag e.V.: „Wir haben ein super Handballspiel gesehen. Unser Dank geht an ganz viele Förderer und Sponsoren. Das war jetzt unsere zweite Veranstaltung, in dieser Form wollen wir eine pro Jahr ausrichten und das in wechselnden Sportarten. Merken Sie sich also den Namen Herzschlag.“

> Christian „Blacky“ Schwarzer, Kapitän der Allstars: „Ich finde es klasse, dass die Mannschaft auf ihren Trainer gehört hat (schmunzelnd an Marc Nagel gerichtet). Unser Dank geht an alle, die heute in die Halle gekommen sind. Es hat riesig Spaß gemacht.“

> Patrick Groetzki, Ideengeber (Foto: dpa): „Die wichtigste Sache ist allen, die heute hier waren, ein großes Dankeschön auszusprechen. Ich bin einfach nur überglücklich.“

> Martin Schmiedt, Linksaußen der SGN: „Wahnsinn, gegen die eigenen Idole spielen zu dürfen. Stefan Kretzschmar ist natürlich einer, von dem ich mir viel abgeschaut habe, schließlich spielen wir beide auf derselben Position. In der ersten Halbzeit habe ich Marc Nagel in Manndeckung genommen, nachdem wir es in der vergangenen Woche schon angedeutet haben. Er war also darauf gefasst.“

> Heiner Brand, Trainer der Allstars: „Ich bin hochzufrieden mit meiner Mannschaft und dem Abend und denke, dass wir auch noch ein bisschen zusammen feiern werden.“ bz