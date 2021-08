Stimmen zum Spiel

> Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Uns fällt ein Stein vom Herzen. Dieser Sieg wird beflügeln, zumal die negativen Serien nun der Vergangenheit angehören. Erst schießen wir vier Spiele lang kein Tor und dann gleich drei. Es hätten sogar fünf oder sechs werden können. Allerdings, nach dem 1:1 hat die Mannschaft geradezu um den Ausgleich gebettelt. Solche Phasen müssen wir abstellen, am besten vor dem Heimspiel am Freitag gegen Ingolstadt."

> Stefan Kulovits, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt, in der wir etliche Torchancen hatten. Leider ging nach dem 1:1 alles verloren, was uns zuvor ausgezeichnet hat. Wir kamen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe, es gab viele Ballverluste. Deshalb bestand die große Gefahr, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben."

> Cebio Soukou, Schütze des 3:1 für den SV Sandhausen: "Es ist natürlich außergewöhnlich, dass ich mein erstes Tor für Sandhausen gegen den Verein erzielt habe, bei dem meine Profi-Laufbahn begann. Wichtig ist aber, dass wir gewonnen haben." wob