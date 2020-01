Offensiv okay, defensiv mit Problemen: Zamal Nixon von den Academics. Foto: Thomas Disqué

> Branislav Ignjatovic, Trainer der Academcis: "Wir mussten wieder einmal einem Rückstand hinterherlaufen, das war heute spielentscheidend. Dass wir dann noch mal herangekommen sind, war eine gute Leistung. Aber wir haben die Rebound-Problematik nie in den Griff bekommen. Irgendwann hat sich Lacy in einen Rausch gespielt, am Ende brauchst du aber auch ein bisschen Glück. Das fehlt uns zurzeit."

> Andy Hipsher, Trainer der Tigers Tübingen: "Das war ein extrem wichtiger Sieg für alle, für den Klub, die Stadt und die Tabelle. Wenn du gegen ein Team von Ignjatovic spielst, weißt du, dass du mental bereit sein musst, über die vollen 40 Minuten ans Limit zu gehen. Ich bin extrem stolz auf meine Spieler, die auf jeden Dreier von Lacy oder auch auf den späten Treffer von Stephon Jelks immer wieder eine Antwort hatten."

> Niklas Würzner, Aufbauspieler der Academics: "Es geht für uns jetzt nur noch über Kampf und Wille. Ich werfe aber keinem Spieler vor, dass er nicht kämpft. Das macht jeder hier zu 100 Prozent, das sehe ich. Irgendwo fehlt das gewisse Glück, einige Bälle rollen wieder raus, dazu gibt es viele Pfiffe gegen uns in den letzten Spielen. Wir waren heute ein paar Mal kurz davor, das Spiel zu drehen, haben aber die entscheidenden Plays nicht gemacht. Wir sind dennoch immer noch ein Team für die Playoffs, davon bin ich überzeugt. Es sind noch viele Spiele, die Saison ist noch nicht verloren." nb