Stimmen zum Spiel

> Niklas Würzner, Aufbauspieler der Academics: "Die letzte Szene hat zum Spiel gepasst: Wir haben im Angriff vorher einen guten Wurf, machen ihn leider nicht rein. Dann verteidigen wir gut, Lowery hat den Ball fast schon, aber der Ball geht er irgendwie rein: bitter! Heute ist die Enttäuschung groß. Ich denke aber, mit einer Nacht Schlaf können wir aus dem Spiel auch etwas Positives herausziehen. Ganz ausblenden kann man solch eine Negativserie natürlich nicht, aber wir wussten schon vor der Saison, dass so eine Phase kommen kann. Vielleicht helfen jetzt auch die Weihnachtstage im Kreise der Familie, um die Köpfe freizubekommen."

> Rob Lowery, Topscorer der Academics (19 Punkte): "Wir können nicht alles an einem Wurf festmachen. Ich glaube, der Basketball-Gott war heute auf Berlins Seite. Sie haben es am Ende auch verdient zu gewinnen. Wir müssen einfach weiterarbeiten. In jedem Spiel, in jedem Training – einfach weitermachen und auf den Trainer hören. nb