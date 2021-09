Steckbrief

Name: Frank Pyne

Instrumente: Gitarre, Mandoline, Bouzouki, Gesang

Musikstil: Universell gemischt zwischen Pop, Rock, Folk, Jazz und Klassik.

Veröffentlichungen: "Sombrero Fallout" (LP); "Rivers and Trains", "Loon Saloon" (EPs); "The Suitcases" (CD mit William Cody Maher and David Moufang); "Vorfilters" (CD mit 20 Tracks aus "Gringos"); "Random Songs Koku-Pyne" (EP mit Manuel Stegmüller); "Instant Classics" (Vinyl; geplante Veröffentlichung im Herbst); "The Song is King" (Musikerkollektiv)

Livekonzerte/Veranstaltungen: Mehrere in den kommenden Wochen geplant, aber noch keine genauen Termine

Kontakt: frankpyne@gmail.com

Homepage: https://frankpyne.wordpress.com/