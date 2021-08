Steckbrief

Name: rromance

Bandgründung: 2018

Besetzung: Daniel Eisenlohr (Gesang, Gitarre, Keyboards, Schlagzeug, Kompositionen); Joschka Bender (Produktion)

Musikstil: So genannter Off-Pop mit elektronischen Underground-Klängen

Livekonzerte: In Planung, aktuell noch keine Termine

Veröffentlichungen: Video-Produktionen zu den Songs "not dyin 4 u" und "To The Things And The People We Left Behind" sind auf dem Youtube-Kanal zu hören unter www.youtube.com/c/rromance. Die Single "rromance - not dyin 4 u" kann überall gestreamt werden und ist auf iTunes zum Download verfügbar. Instagram: @rromance.eu.

Kontakt: d@rromance.eu

Homepage: In Arbeit