Steckbrief

Name: Jutta Glaser

Instrument: Gesang

Musikstil: Quer durch alle gängigen und andere Genres außer Klassik

Aktuelle musikalische Kooperationen: Duo mit Claus Boesser-Ferrari; worldjazz-projekt mit Zélia Fonseca, Marcio Turbino und anderen. Zusammenarbeit mit vielen internationalen Musikern.

Alben: Kantoj – The World in one Voice (2019); Sump Sword Lily (2012); Ajoy (2008); Femalefuture (2005)

Geplante Liveauftritte: 23. Juli, "Ortopien", musikalische Licht- und Tanzperformance, Ort noch nicht bekannt gegeben; 5. September, Atelier Thomeczek,Tiefenthal, mit Erwin Ditzner und Paata Demurishvilli; "Planet Ears"-Festival im September, Feuerwache Mannheim; Ende September und Anfang Oktober, "Antigone"-Theaterprojekt Tiefburg Handschuhsheim; 24. Oktober, Tanz- und Musikprojekt zu "Der Bau" von Franz Kafka, Hebelhalle Heidelberg

Kontakt: kontakt@jutta-glaser.de

Homepage: www.jutta-glaser.de