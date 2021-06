Steckbrief

Name: Rolf Ableiter und Band Field Commander C.

Gründung: ungefähr 1988

Musikstil: Singer/Songwriter, Liedermacher

Aktuelle Besetzung (Solo-Album): Rolf Ableiter (Gesang, Gitarre), Klaus Eichberger (Rhodes, Orgel, Piano), Joerg Dudys (E-Gitarren), Hans "Umbo" Umschaden (Bass), Marcel Millot (Drums, Percussion), Eva Croissant (Cello, Gesang), Klaus Marquardt (Geige), Hiroko Tamaki (Geige), Natascha Strom (Viola), Jochen Kefer (Cello), Torsten Kamps (Orchester, Streicherarrangements)

Aktuelles Album: "Wenn es einmal Zeit wird" (2021)

Album mit Field Commander C.: "The Songs of Leonard Cohen", Live (CD/DVD, 2019)

Vorbilder: Leonard Cohen

Livekonzerte: mit Field Commander C. geplant November und Dezember 2021, Frühjahr 2022

Kontakt: info@rolfableiter.de

Homepage: www.rolfableiter.de