Steckbrief

Name: Alex Mayr

Instrumente: Gesang, Keyboards, Gitarre, Synthesizer, Geige

Musikstil: "Soundtrackpop"

Musikalische Kooperationen: Mit Get Well Soon, Casper, Dagobert und anderen

Support-Shows: Sophie Hunger, Faber, Balbina

Alben: EP "Gut gegen Böse" 2015; Album "Wann fangen wir an?" 2020; neues Album "Park" ab 9. Juli erhältlich

Bisherige Livekonzerte: Deutschland-Tourneen, Maifeld Derby, Sound of The Forest, Reeperbahnfestival und andere

Geplante Liveshows: Release-Konzert für das neue Album Ende Juli in Mannheim; Maifeld Derby im September in Mannheim

Kontakt: kontakt@alex-mayr.com

Homepage: www.alex-mayr.com