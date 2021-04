Steckbrief

Name: Shagger Selassie oder CholateC, bürgerlicher Name: Konstantin Stein

Musikstil: Rap, HipHop

Liveauftritte: In Discos, auf Stadtfesten unter anderem in Worms und in Kaiserslautern sowie bei privaten Feiern. Pandemiebedingt derzeit keine Termine.

Alben: EP mit fünf eigenen Songs in Vorbereitung, soll spätestens im Herbst erscheinen. Titel steht noch nicht fest. Download-Zugang nach Erscheinen im Internet bei Spotify.

Musik im Internet: Auf Youtube unter Stichwort Shagger Selassie sowie eigener Kanal unter Stichwort CholateC. Auf Facebook und Instagram unter Constantin Stein (mit "C").

Kontakt: dallas_lakers@web.de