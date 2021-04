Steckbrief

Name: Freddy Wonder Combo

Bandgründung: 1986

Besetzung: Freddy Wonder (Gesang und Gitarre), Gigu Neutsch (Bass), Marites Dabasol (Gesang), Johannes Krayer (Gitarre), Tommy Baldu (Schlagzeug), Michael Quast (Keyboards), Michael Steiner (Saxofon), Kai Häfner (Saxofon und Gesang)

Musikstil: Rock, Blues, Pop und anderes mehr

Livekonzerte: Geplant sind für dieses Jahr bisher folgende Auftritte, falls sie möglich sind: Schloss Wolfsbrunnen-Festival 16. Juni/ / 4. Juli/ 18. Juli; Alla Hopp Anlage Hemsbach 11. Juli; Schlosshof Heidelberg kulinarisches Sommerkonzert mit Martin Scharff 16. Juli; Beat & Eat Festival 23. Juli Schlosspark Weinheim und 19. August Festwiese Ladenburg; Philharmonic Wonders im Capitol Mannheim 25. September.

Alben: "Philharmonic Wonders", Live-Mitschnitt von 2018 mit dem Frankfurter Sinfonikern unter Leitung von Volker Christ. Diverse weitere Alben, unter anderem "no wonder", "blue wonder" und "night of the wonders". Freddy Wonder Solo Album in Planung, Arbeitstitel "isn’t it a wonder".

Kontakt: info@freddywondercombo.de

Homepage: www.freddywondercombo.de