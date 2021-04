Steckbrief

Name: Krüger Rockt!

Bandgründung: 2008

Besetzung: Harald Krüger (Piano, Gesang), Patrick Daniel (Kontrabass), Joachim Villwock (Gitarre, Gesang), Walt Bender (Schlagzeug)

Musikstil: Rock’n’Roll der frühen Jahre

Livekonzerte: In den zurück liegenden Jahren in ganz Deutschland bei Konzerten, Stadtfesten, Weinfesten, aber auch auf privaten Feiern. In Heidelberg regelmäßig beim Ball der Vampire. Geplant sind Konzerte am 16. Juli am Schloss Wolfsbrunnen in Heidelberg, am 6. August im Weingut Hummel in Malsch und am 18. Oktober im Schatzkistl in Mannheim.

Alben: Rock’n’Roll-Explosion (2019); "Get Rhythm" – (Live/2015); "Wine, Women & Song" (2013); "On Fire" (2010); "Krüger Rockt!" (Live/2008)

Kontakt: info@harald-krueger.de

Homepage: www.harald-krueger.de