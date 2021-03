Steckbrief

Name: Heidelberg Starfighters

Bandgründung: 1962

Besetzung: Herbert Kowa (Gitarre), Peter Haffner (Schlagzeug), Manfred Gaul (Gitarre und Gesang), Reiner Angerbauer (Gitarre), Michael Wagenblass (Gitarre und Gesang), Manfred Hörrle (Bass), Michael Hybel (Keyboard)

Musikstil: Beatmusik, Rockmusik; Covers von Songs besonders der frühen Jahre, auch einige neuere

Alben: Bisher keine

Livekonzerte: In den zurückliegenden fast sechs Jahrzehnten fast überall in der Region und darüber hinaus. In den Anfangsjahren in Kneipen, Wirtschaften und Diskotheken. In den Jahren vor der Pandemie alljährlich unter anderem beim Heidelberger Herbst, auf dem Heidelberger Brückenfest, bei River Boat Shuffles auf der "Königin Silvia" sowie regelmäßig in der Festhalle Sandhausen. Die Initiatoren der ersten River Boat Shuffle mit Beatmusik waren tatsächlich die Heidelberg Starfighters.

Kontakt: info@enconcept.net

Homepage: www.heidelberg- starfighters.de