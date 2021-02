Steckbrief

Name: Dirty Deeds

Bandgründung: 19. Februar 2000 anlässlich des 20. Todestags von AC/DC-Mitgründer Bon Scott.

Besetzung: Marcus "BC" Pföhler (Gesang), Alex Kraft (Gitarre und Gesang), Alex Weigand (Bass und Gesang), Joe Daniels (Gitarre und Gesang), Martin Jug (Schlagzeug).

Musikstil: Heavy Metal Hard Rock à la AC/DC

Alben: Bisher noch keine; absolute Liveband. Videos auf www.youtube.com unter Stichwort "Dirty Deeds Germany".

Livekonzerte: In Clubs und Hallen der Region, darüber hinaus in ganz Deutschland sowie auch mehrfach beim Wacken-Festival. 2005 in Kabul in Afghanistan vor 2400 Soldaten der "Internationalen Sicherheitsunterstützung" (ISAF). Für April 2021 ist ein Open Air in Heidelberg geplant; für September der Heidelberger Herbst, im Oktober ein Auftritt beim "ROCKtober" in Heidelberg-Kirchheim sowie weitere Konzerte bis zum Jahresende.

Kontakt: dirtydeedshome@web.de

Homepage: www.dirty-deeds.net