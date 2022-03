Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Hessen deutlich gestiegen. Mit insgesamt 61.307 Anmeldungen gab es im Jahr 2021 ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Damit lag der Wert den Angaben nach sogar zwei Prozent über den Anmeldungen im Jahr 2019, also vor der Corona-Pandemie.